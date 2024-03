Choc a Capaccio Paestum: rinvenuti in spiaggia resti ossei umani Indagini in corso da parte dei carabinieri

Resti ossei sono stati rinvenuti questa mattina a Capaccio Paestum, sulla spiaggia di Licinella. Il mare, infatti, ha restituito parte di una tibia e un piede. L'agghiacciante scoperta è stata fatta da un turista che stava facendo una passeggiata con il suo cane e, resosi conto della situazione, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno posto sotto sequestro i resti umani. L'ipotesi è che appartenessero ad una persona di sesso maschile, in quanto insieme all'arto mutilato sono stati troivati anche scarpa e calzino. Bisognerà, ora, attendere gli esiti degli esami del Dna per provare a far luce sul ritrovamento. I risultati, infatti, saranno incrociati con quelli di eventuali persone scomparse o ricercate, nella speranza di avere un quadro più chiaro sul macabro episodio.