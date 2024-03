Due chili di droga in casa, arrestato per traffico e spaccio di stupefacenti Al setaccio il cellulare del 23enne: ci sono i nomi dei fornitori e degli acquirenti

Un 23enne di Pagani è stato arrestato per spaccio di droga dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno. I militari della compagnia di Nocera Inferiore lo hanno trovato in possesso di due chili di sostanze stupefacenti in casa, già pronti per essere messe in vendita.

In particolare, sono stati sequestrati 1,8 chili di hashish (suddiviso in 16 panetti e 30 bustine) e 9 confezioni di marijuana (con la dicitura MJ LA Mousse) e 150 euro in contanti.

Sigilli anche al cellulare del giovane, con il quale - secondo le fiamme gialle - gestiva i contatti sia con i fornitori che con gli acquirenti. Il telefonino sarà analizzato, con l'intento di approfondire le indagini.

Intanto, per il 23enne sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.