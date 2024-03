Angri, paura nella notte: bomba carta esplode dinanzi ad un locale Danneggiata saracinesca e soglia d'ingresso, indagano i carabinieri

Paura ad Angri dove la scorsa notte è esplosa una bomba carta dinanzi ad un locale in via Giudici. La deflagrazione ha danneggiato parte della saracinesca e la soglia d'ingresso del locale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore che sono al lavoro per provare a identificare gli autori del gesto. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dalle quali potrebbero essere raccolti elementi utili ai fini investigativi.