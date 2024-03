Controlli sulle imprese di autodemolizione, irregolarità anche nel Salernitano Nel mirino dei carabinieri Forestale un'attività di Campagna e una di Nocera Superiore

Anche la provincia di Salerno è stata interessata dalla campagna di controllo sulle imprese di autodemolizione che ha visto impegnati i carabinieri Forestali della Campania nel mese di febbraio. A livello regionale sono state 35 le attività controllate, per 19 reati segnalati e 26 illeciti amministrativi contestati per un importo notificato di circa 60.000 euro. Due le irregolarità riscontrate nel Salernitano, una a Campagna e un'altra a Nocera Superiore.

Obiettivo della campagna è stato quello di contrastare forme di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall’attività di autodemolizione. I veicoli fuori uso sono considerati, infatti, rifiuti a tutti gli effetti e la loro gestione è regolamentata da specifiche norme di settore per assicurare la massima tutela dell’ambiente e della salute umana, garantendo la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti di autodemolizione.

A Campagna i militari dei Nuclei carabinieri Forestale di Colliano e di Buccino durante un controllo presso una ditta di autodemolizioni hanno riscontrato la presenza di diversi veicoli fuori uso non bonificati dalle componenti pericolose (liquidi motore, liquidi freni ed impianti); inoltre, è emerso che i veicoli “dismessi dalla circolazione” non erano stati presi in carico dalla ditta entro il termine previsto dalla legge. I militari hanno proceduto a porre sotto sequestro i veicoli fuori uso ed a deferire alla Autorità Giudiziaria gli amministratori della società.

A Nocera Superiore, invece, i militari dei Nuclei carabinieri Forestale di Cava De’ Tirreni e di Buccino, hanno rilevato all’interno di una ditta di autodemolizioni di Nocera Superiore 31 automezzi non bonificati e, per numerosi veicoli fuori uso, non erano state annotate le operazioni di carico e scarico sul registro dei rifiuti né quello delle emissioni in atmosfera.

I militari hanno provveduto al sequestro dei mezzi ed a deferire i due amministratori dell’impresa in questione. Inoltre veniva elevata sanzione amministrativa di 516 euro.