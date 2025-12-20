Salernitana-Foggia, la Curva Sud Siberiano: "Primi quattro minuti di silenzio" La decisione degli ultras per ricordare i quattro tifosi del Foggia scomparsi un anno fa

Una lunghissima nota con un attacco preciso: “L’unica parte sana del calcio sono i tifosi”. La Curva Sud Siberiano della Salernitana alza ancora una volta la voce. Per l’ultima sfida dell’anno all’Arechi, contro il Foggia, si partirà però in silenzio. Il cuore pulsante del tifo granata non canterà per i primi quattro minuti per ricordare Gaetano, Michele, Samuel e Samuele, quattro giovanissimi tifosi del Foggia che persero la vita lo scorso anno nel viaggio di ritorno dalla trasferta di Potenza. Di seguito, la nota della Curva Sud Siberiano:

“Quante volte lo abbiamo detto e scritto: l'unica parte sana nel mondo del calcio sono i tifosi. Un mondo gestito, ai vertici, da personaggi di cartone che non hanno alcuna visione della realtà che li circonda. Interessati solo ed esclusivamente all’aspetto economico di salvaguardia di interessi che a Noi poco importano.

Voi che non avete avuto un briciolo di compassione e pietà umana nei confronti di 4 giovani vite spezzate da un destino crudele che ha spento per sempre il loro sorriso. Avreste dovuto fermare almeno per un minuto il vostro sporco gioco fatto di intrallazzi interessi economici che vanno ad arricchire le vostre tasche, le tasche di persone sporche luride senza cuore.

Preso atto, ancora una volta della vostra vigliaccheria …. ci pensiamo noi! Noi che sappiamo cosa significa andare in trasferta fare sacrifici. noi che abbiamo un cuore che batte, forte per la nostra squadra del cuore.

Noi che proviamo un dolore indicibile per chi fa la nostra stessa vita e non è più tornato a casa da una trasferta! Noi vogliamo ricordare GAETANO, MICHELE, SAMUEL e SAMUELE, vogliamo ricordare il loro essere ultras, vogliamo ricordare a voi, personaggi di cartone, che avete perso pure l’anima, a voi che avete avuto paura di ricordare commemorare e onorare quattro angeli e le loro famiglie. Questa vostra vergogna ve la sbattiamo in faccia e in occasione della partita Salernitana-Foggia, saremo noi ad onorarli ricordarli e commemorarli con quattro minuti di silenzio!

Perché non si può restare indifferenti davanti alla morte di quattro ragazzi, uccisi una seconda volta dalla strafottenza di chi governa il calcio E mentre chi doveva decidere ha continuato come se nulla fosse noi vogliamo tenere alta la memoria. Un destino crudele ha spento il vostro sorriso”.