Sequestrati dalla Guardia di finanza 8 chili di sigarette di contrabbando Scoperti 380 pacchetti di "bionde" delle più note marche

Ancora sequestri di sigarette di contrabbando: la Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha scoperto 8 chili di "bionde" illegali, messe in vendita da un africano.

In azione i militari della compagnia di Nocera che, ad Angri, hanno bloccato l'uomo all'interno del suo autoveicolo. Nella successiva perquisizione domiciliare a Scafati i finanzieri hanno trovato 380 pacchetti di sigarette di varie e note marche, quali Marlboro, Winston, Chesterfield, Merit, Philip Morris, pronte per essere poste illegalmente in vendita.

La merce è stata sequestrata, mentre l''indagato è stato segnalato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.