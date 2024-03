Minacciava di morte l'ex: divieto di avvicinamento per un 31enne In azione i carabinieri

Il 13 marzo i carabinieri della stazione di Baronissi hanno eseguito un'ordinanza che impone il divieto di avvicinamento per un 31enne, residente a Mercato San Severino, nei confronti della sua ex compagna.

La misura, richiesta dalla Procura e approvata dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, è stata adottata a seguito di una denuncia presentata dalla donna. L'uomo è accusato di aver minacciato di morte la sua ex compagna in diverse occasioni, non accettando la fine della loro relazione.