Pagani, spaccia hashish, carabinieri arrestato un 22enne I militari hanno perquisito anche l'abitazione del giovane

Carabinieri in azione a Pagani, arrestato un 22enne del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga, i militari hanno perquisito l'uomo e la sua abitazione, trovando circa 100 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.