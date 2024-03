Battipaglia, parcometri svaligiati con l'aspirapolvere: colpo da 7mila euro Indagini in corso da parte degli agenti della Polizia Locale

La banda dei parcometri è entrata in azione a Battipaglia, portando via un bottino di circa 7500 euro. I ladri, attraverso un meccanismo ben studiato, sono riusciti a svuotare 8 delle 31 colonnine presenti tra le strade della città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, la banda ha praticato un foro nella parte posteriore del totem, in modo da arrivare alla cassa. Poi, avrebbero introdotto il beccuccio di una macchina aspiratrice per prelevare le monete. Il sistema adottato dai ladri non ha provocato alcun guasto ai parcometri che, nonostante il buco effettuato, continuavano a funzionare. Non è da escludere, quindi, che la banda possa aver agito in più fasi.