Tragedia sui binari, muore una persona: interrotta la circolazione ferroviaria Aperta un'inchiesta: vigili del fuoco al lavoro per recuperare la salma

Tragedia sui binari salernitani. Intorno alle 21, per cause in corso di accertamento, una persona è stata investita e uccisa.

La tragedia è avvenuta nei pressi della stazione di Montecorvino-Bellizzi.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, la Polizia ferroviaria ed i vigili del fuoco. Caschi rossi al lavoro per recuperare la salma.

L'incidente, sul quale la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta, ha provocato l'interruzione del traffico ferroviario.