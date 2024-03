Salerno: rubate 11 caditoie tra via Belvedere e Giovi I tecnici di Sistemi Salerno hanno denunciato l'accaduto e messo in sicurezza la strada

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha denunciato che nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo sono state rubate 11 caditoie nella zona tra Via Belvedere e Giovi.

I tecnici della società sono intervenuti sul posto e hanno prontamente posizionato una segnaletica per garantire la sicurezza delle strade e per evitare pericoli ai pedoni e agli automobilisti. Il furto è stato poi denunciato alle autorità competenti, le indagini sono in corso.

Sistemi Salerno in una nota comunica che confida nell’attività investigativa delle forze di polizia, affinché questi gravi episodi, che mettono in pericolo l’incolumità delle persone, possano essere sanzionati, facendo appello inoltre ai cittadini perché segnalino ogni forma di atto vandalico.