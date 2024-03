Celle di Bulgheria: in fiamme dei mezzi pesanti in un'azienda di betonaggio Si ipotizza l'azione dolosa

Ieri sera intorno alle 22:30 a Celle di Bulgaria la squadra del distaccamento di Policastro dei vigili del fuoco è intervenuta per un incendio. Si sono udite delle esplosioni e poi sono andati in fiamme dei mezzi pesanti. Il rogo ha distrutto alcuni mezzi pesanti all’interno di una cava, in un'azienda di betonaggio.

Da verificare l’origine delle fiamme, sul posto anche i carabinieri. Si ipotizza anche un possibile dolo.