FOTO. Salerno, paura in autostrada: camion avvolto dalla fiamme L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Sulla A2 autostrada del Mediterraneo si sono registrati rallentamenti, in direzione sud, a causa di un mezzo pesante in fiamme tra gli svincoli di Salerno-Fratte e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15.45: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno con una squadra più un'autobotte. I caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme che hanno interessato un camion che trasportava verdure. Il mezzo, dopo l'intervento dei caschi rossi, è stato rimosso con un catto attrezzi. L'incendio, tuttavia, ha provocato disagi e rallentamenti in autostrada.