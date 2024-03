Pellezzano, 47enne arrestato con l'accusa di violenza sessuale L'uomo, molto attivo nel mondo dell'associazionismo, sarebbe stato denunciato da una volontaria

Un 47enne di Pellezzano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio, come riporta il quotidiano La Città, sarebbe avvenuto negli anni scorsi e, in particolare, durante il periodo della pandemia. A denunciare l'uomo, attivo nel mondo dell'associazionismo salernitano, sarebbe stata proprio una volontaria. Dopo mesi di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, nella giornata di ieri i militari hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare nei confronti del 47enne che è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale.