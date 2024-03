Tragico incidente stradale a Molina di Vietri, muore centauro 31enne L'uomo era alla guida di una moto ed è deceduto in ospedale a Cava

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno: nel primissimo pomeriggio è deceduto all'ospedale di Cava de' Tirreni un 31enne coinvolto in un incidente in località Molina di Vietri sul Mare.

L'uomo viaggiava a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con un'auto. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al centauro.

Il 31enne è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cava de' Tirreni, dov'è deceduto.