Schianto sulla strada killer: tre città piangono il 32enne Riccardo Milione Dolore ed incredulità per la morte del giovane imprenditore

Nocera Superiore piange la scomparsa di Riccardo Milione, il 32enne deceduto ieri pomeriggio a seguito dell'incidente avvenuto tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni. Originario dell'Agro, il giovane era molto conosciuto anche a Roccapiemonte e Castel San Giorgio dove gestiva insieme alla famiglia un'attività di rivendita autoveicoli. Non appena si è diffusa la tragica notizia, in tanti sui social hanno manifestato cordoglio ed incredulità per la scomparsa del giovane.

"Non ci credo ancora e, probabilmente, non ci crederò mai", uno dei tanti commenti pubblicati sui social e che testimoniano il dolore dei tanti che conoscevano Riccardo. Il giovane, intorno alle 12, stava percorrendo la strada che collega Vietri sul Mare con Cava de' Tirreni. Poco dopo l'incrocio di Molina l'imprenditore ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro una vettura proveniente dal senso opposto. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Cava de' Tirreni, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

E' l'ennesima vittima che, purtroppo, si verifica sulla strada "killer". Un bollettino di guerra per il quale l'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare ha chiesto interventi concreti.