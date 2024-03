Tragedia sfiorata a Giungano: auto precipita nel vuoto, feriti due stranieri Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, indagini in corso

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio a Giungano dove, intorno alle 18, un'auto è precipitata da un ponte, facendo un volo di oltre sei metri. Feriti i due stranieri che viaggiavano all'interno della vettura, una Mercedes classe C. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 137, in località Gaudo. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per il recupero dei due feriti che sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.