Auto a fuoco sull'autostrada A3 fra Vietri sul Mare e Salerno Provvidenziale l'intervento dei caschi rossi:

Paura questa mattina, intorno alle 11, sull'autostrada A3 nel tratto compreso fra Vietri sul Mare e Salerno. Durante la marcia una Nissan Qashqai ha preso improvvisamente fuoco.

Scattato l'allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i caschi rossi del distaccamento città in via Porto, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche gli operatori Anas.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite.