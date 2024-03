Salerno, si torna a sparare al rione Petrosino: colpi di pistola contro finestra Sono in corso indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile

A Salerno si torna a sparare nel rione Petrosino. La scorsa notte sono stati esplosi quattro colpi di pistola in via Michele Pironti. I proiettili sono stati indirizzati contro la serranda di una finestra del piano rialzato di un condominio. In quell'abitazione, secondo quanto emerso dai primi risconti, vive la famiglia di un noto pregiudicato. L'allarme è scattato a seguito di una chiamata al 112. Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno che, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, proveranno a ricostruire l'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi. Non è la prima volta che in quella zona della città si verificano episodi del genere.