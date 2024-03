Tragedia a Nocera Superiore, 40enne muore in un terreno agricolo Stava utilizzando un trattore, la dinamica è al vaglio degli investigatori

Tragedia a Nocera Superiore dove un 40enne ha perso la vita mentre era alla guida di un trattore. L'incidente è avvenuto in via Santa Maria delle Grazie. Inutile l'intervento da parte dei soccorritori. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione. Non è chiaro, infatti, se l'uomo, originario di Nocera Inferiore ma che stava lavorando in un terreno di sua proprietà a Nocera Superiore, abbia avuto un malore fulminante prima dell'incidente o se la morte sia stata provocata dall'investimento da parte del mezzo agricolo. Un dubbio che, con ogni probabilità, potrà essere sciolto soltanto dopo gli esami da parte del medico legale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese. Il fatto, in ogni caso, è stato catalogato come incidente sul lavoro.