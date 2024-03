Paura a Pagani, vento sradica il tetto di un'abitazione Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale

Paura a Pagani dove nel primo pomeriggio il forte vento ha sradicato parte del tetto di un'abitazione. Il fatto è accaduto in via Giacomo Leopardi, in un parco residenziale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I detriti, infatti, sono caduti nello spazio sottostante, colpendo alcune auto che erano in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pagani per i rilievi.