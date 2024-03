Caricati da alcuni cavalli durante l'escursione, donna ferita a Dragonea Il Soccorso alpino e speleologico intervenuto dopo la richiesta d'aiuto

Nel pomeriggio la centrale operativa 118 di Salerno ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino e speleologico della Campania per una persona che si è infortunata nei pressi del santuario di San Vincenzo a Dragonea.

La donna, originaria di Vietri sul mare, era in escursione con dei familiari quando, per cause ancora da chiarire, sono stati caricati da alcuni cavalli. Nello sfuggire la donna è inciampata riportando un trauma all’arto inferiore.

Sul posto è giunta una squadra del CNSAS a supporto dell’équipe dell’ambulanza 118 che hanno imbarellato la persona e provveduto a trasferirla su barella portantina fino all’ambulanza. Alle operazioni hanno partecipato anche i carabinieri del nucleo radiomobile.