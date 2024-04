Minaccia con un coltello una dipendente Inps e cerca di bruciare dei documenti Fermata la responsabile del gesto, la denuncia della Fp Cgil: i lavoratori vanno protetti

"È di poche ore fa la notizia di un’aggressione ai danni di una lavoratrice della Direzione Provinciale INPS di Salerno di Corso Garibaldi, minacciata allo sportello da un’utente, a quanto riferito, con un coltello a serramanico nascosto tra fogli di carta. L’utente in questione avrebbe anche cercato di appiccare un incendio nella stanza dov’è stata ricevuta, tentando di dare fuoco a incartamenti prelevati dalla scrivania. Solo la lucidità e la prontezza della lavoratrice, coadiuvata dal personale di vigilanza e dal successivo intervento delle forze dell’ordine, hanno consentito di evitare il peggio". A denunciare il fatto Antonio Capezzuto il segretario della Funzione Pubblica della Cgil fi Salerno che continua: "Il tema delle aggressioni al personale dei servizi pubblici sta assumendo toni sempre più inquietanti, sia per chi subisce le conseguenze di questo clima esasperato, sia per le stesse strutture pubbliche, messe a repentaglio nel loro sistema di sicurezza. Il fatto che INPS sia il soggetto deputato a erogare quasi tutte le prestazioni a sostegno del reddito, il principale hub del welfare italiano, fa sì che esso diventi talvolta il capro espiatorio del disagio, complice un clima mediatico tristemente velenoso e poco oggettivo. Proprio per questo è necessario adottare ogni misura idonea a rafforzare il sistema di prevenzione e di sorveglianza. La FP CGIL e i colleghi di Salerno esprimono massima vicinanza e piena solidarietà alla dipendente INPS aggredita stamane, inviandole un caloroso abbraccio con l’augurio che possa riprendersi al più presto da questo brutto episodio. I nostri sforzi restano tesi a garantire la sicurezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori che con impegno e spirito di sacrificio non mancano di mai di mostrare la propria dedizione al servizio della cittadinanza".