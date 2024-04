Tragico incidente a Serre, perde la vita centauro 42enne di Nocera Inferiore E' finito fuori strada, inutili i soccorsi

Ancora una tragedia in provincia di Salerno. Dopo l'incidente mortale avvenuto nella notte a Campagna e che è costato la vita a due carabinieri, in mattinata ha perso la vita un 42enne di Nocera Inferiore. L'uomo stava percorrendo in modo la strada statale 19, in località Pagliarone, nel comune di Serre quando - per cause ancora ignote - è finito fuori strada. Il giovane, che si trovava insieme ad altri motociclisti, ha terminato la sua corsa in un iliveto che si trovava accanto alla strada. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro. I soccorsi, arrivati dopo pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto si è recato anche il sindaco di Serre, Antonio Opromolla che ha espresso la propria vicinanza e quella della sua comunità. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dolore nell'Agro Nocerino Sarnese per l'ennesima tragedia della strada che colpisce la provincia di Salerno.