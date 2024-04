Controlli dei Nas per Pasqua: non conformi 77 attività, 116 le multe Si tratta di imprese della filiera della carne, di prodotti lattiero caseari, da forno e dolciari

Durante il primo trimestre dell'anno in corso i Carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell'ambito delle attività svolta nelle Province di Salerno, Avellino e Benevento, finalizzate alla tutela della salute dei cittadini e a garanzia degli onesti imprenditori che possono subire una concorrenza sleale da chi opera in modo illecito, hanno espletato 287 ispezioni, relative al tutto il comparto, di cui 120 risultate non conformi.

Le ispezioni sono state condotte prevalentemente nei settori della filiera della carne e della produzione, lavorazione e commercio di prodotti lattiero-caseari, da forno e dolciari, dove, a fronte di 207 controlli, in ben 95 casi sono state rilevate irregolarità, procedendo al sequestro di oltre 24 tonnellate di alimenti, per un valore di 146.000,00 euro, elevando 182 sanzioni per un importo pari a 61.200,00 euro, segnalando alle autorità amministrative 78 persone.

Nel salernitano sono stati effettuati 187 controlli, di cui 77 risultati "non conformi". 116 le sanzioni amministrative emesse, per un importo complessivo pari a circa 35.000,00 euro, mentre sono 49 le persone segnalate alle autorità amministrative.