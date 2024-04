Incendio nell'ex scatolificio di Angri, attesa per i risultati dei rilievi Arpac L'Agenzia subito al lavoro per valutare l'eventuale presenza di inquinanti

Ad Angri e nell'agro nocerino sarnese c'è attesa per i risultati dei campionamenti avviati dall'Arpac dopo il devastante incendio avvenuto in via dei Goti, ad Angri. A fuoco l'ex scatolificio, adibito a deposito di materiali vari.

I tecnici dell’Agenzia regionale hanno attivato presso il luogo dell'incendio campionatori per una verifica della qualità dell’aria estesa a tutti i parametri traccianti dei prodotti di combustione (comprese le concentrazioni di diossine e furani) - hanno fatto sapere -. Il personale Arpac intervenuto sul posto ha fornito alle autorità locali indicazioni per limitare le conseguenze ambientali dell’evento, comprese quelle per la gestione delle acque di spegnimento. Gli esiti degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili".