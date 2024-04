Nasconde hashish e cocaina in auto: arrestato dalla polizia E' successo a San Marzano sul Sarno

Il 17 aprile scorso è stato arrestato a San Marzano sul Sarno un pregiudicato per droga. Gli uomini della Polizia di Stato lo hanno trovato in possesso di circa 55.94 grammi di cocaina e circa 12.97 grammi di hashish, che nacondeva all’interno della sua auto ed erano, per gli agenti, destinati allo spaccio.