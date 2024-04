Capaccio, scontro frontale tra auto: ferito gravemente un 30enne E' stato trasportato in elisoccorso al Ruggi

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel comune di Capaccio Paestum. L'impatto è avvenuto al chilometro 97,500 e ha visto coinvolti tre veicoli. Una Fiat Bravo ed una Citroen si sono scontrate frontalmente, impattando anche con un camion. Un 30enne di Battipaglia è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è rimasto ferito in condizioni molto serie: è stato trasportato in elicottero al “Ruggi” di Salerno. Illese le due persone che si trovavano negli altri mezzi. La circolazione è stata a lungo deviata sia per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso che per effettuare i rilievi. Sono in corso accertamenti da parte del carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche personale dell'Anas che ha provveduto a gestire la viabilità, rimasta interrotta per ore.