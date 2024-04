Furti e danni all'istituto Focaccia di Salerno: rubato anche un defibrillatore Il sindaco Napoli: un vile atto compiuto da delinquenti, vicinanza a dirigente, docenti e studenti

"Questa mattina sono stato presso l'Istituto Focaccia per uno degli incontri nelle scuole del progetto “Non fare lo sbronzo, la vita ti aspetta”. L'iniziativa è stata ideata e promossa da Comune di Salerno, Polizia Municipale, Aci, Asl, Protezione Civile, 118 e Croce Rossa, per responsabilizzare gli studenti di tutti gli istituti di secondo grado della città sul tema della sicurezza stradale, sui rischi dell'eccesso di velocità, dell'uso del cellulare alla guida e sull’abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti". A scriverlo sui social è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che però ha voluto denunciare quello che è avvenuto in nottata nella scuola: "Proprio questa notte il Focaccia è stato funestato da un vile atto compiuto da delinquenti, che si sono introdotti nella scuola e non solo hanno rubato computer, materiale scolastico e defibrillatore, ma con folle compiacimento vandalistico hanno sfondato porte, messo a soqquadro le carte della segreteria e della presidenza, disattivato il sistema di allarme e videosorveglianza, il che renderà ancora più complicato risalire agli autori di questo scempio.

Io personalmente e l'amministrazione comunale abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza alla dirigente, ai docenti, al persoale scolastico, agli studenti e abbiamo voluto tenere questa iniziativa, nonostante tutto, volendo affermare seppur simbolicamente che l'azione di qualche delinquente non ferma il tentativo educativo che la scuola conduce, anche con il supporto delle istituzioni".