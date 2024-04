Salerno, a fuoco discarica abusiva di rifiuti ingombranti Intervento dei caschi rossi in via De Filippo

Alle prima luci dell'alba la sala operativa dei Vigili del fuoco di Salerno è stata attivata per l'incendio di un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti in via Eduardo De Filippo, nella zona orientale del capoluogo.

I rifiuti erano situati sulla strada a ridosso di un cantiere per la costruzione di nuove palazzine. La squadra della sede centrale dei caschi rossi, con l'ausilio di liquido schiumogeno estinguente, ha provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le indagini sono affidate alla Polizia locale.