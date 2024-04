Capaccio Paestum: anziana investita da un'auto La donna era a bordo della sua bicicletta, è stata condotta in ospedale a Salerno

Paura ieri per una 84enne di Capaccio Scalo, l'anziana è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta. A travolgerla un'auto guidata da una ragazza. E' successo in via Italia.

L'anziana, soccorsa dalla giovane, è stata condotta in ambulanza all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.