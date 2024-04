Cava de' Tirreni: si operò al seno, muore dopo 14 anni di coma Tragico epilogo per la pianista Annabella Benincasa

Un calvario durato 14 anni e finito ieri, in un letto dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni, dov’è morta Annabella Benincasa.

La giovane era in coma dal 2010 per le complicazioni di un intervento di mastoplastica al seno, effettuato presso una clinica di Caserta a 35 anni. Madre di una bimba – oggi maggiorenne – Annabella era una pianista. Un intervento chirurgico che doveva essere di routine e che invece le è costato la vita, dopo 14 lunghi anni di coma. Prima le convulsioni in sala operatoria, poi l’arresto cardiocircolatorio e il coma, fino al tragico epilogo delle scorse ore.

La famiglia ha sporto denuncia, e da anni attende giustizia per Annabella.