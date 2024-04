Minori, viola divieto di avvicinamento ai familiari: arrestato 48enne Era ubriaco e si è scagliato anche contro i carabinieri

Il 24 aprile a Minori i carabinieri della stazione di Maiori e dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno proceduto all'arresto di un 48enne per resistenza a pubblico ufficiale e per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. L'indagato, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, nonostante il divieto a cui era già sottoposto, si sarebbe presentato in stato di ebrezza alcolica presso l'abitazione di famiglia, aggredendo anche i carabinieri intervenuti su richiesta dei suoi congiunti.