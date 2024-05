Aggredisce un uomo sul Lungomare colpendolo con un coltello rubato: arrestato Nei guai uno straniero, in azione la polizia

La polizia di Salerno ha arrestato, con le accuse di tentato omicidio, rapina impropria e porto non giustificato di coltelli, il presunto responsabile dell'aggressione nei confronti di un uomo avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17 sul Lungomare cittadino.

Gli agenti delle Volanti hanno proceduto all'arresto di A.D.. Secondo una prima ricostruzione degli agenti avrebbe prima rubato dei coltelli in un negozio di corso Vittorio Emanuele per poi assalire sul lungomare il salernitano A.B., colpendolo alla testa con un fendente. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Ruggi di Salerno dove i sanitari gli hanno medicato le lesioni, giudicate guaribili in dieci giorni.