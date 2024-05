Salerno, i Vigili del fuoco festeggiano il compleanno del cane eroe Ben Uno degli specialisti del Nucleo cinofili dei caschi rossi: all'attivo più di 50 interventi

Festa di 5º compleanno per Ben, il vigile del fuoco a quattro zampe del nucleo cinofili in servizio al comando di Salerno.

Brevettato il 9 luglio 2021, dopo un corso durato 10 mesi, nel mezzo del quale il suo conduttore Giuseppe ha dovuto superare personalmente dei quiz, insieme hanno superato prove di obbedienza e palestra (ostacoli). Successivamente è iniziato il secondo step con il primo approccio alle ricerche in superficie e macerie.

Alla fine dei 10 mesi, quiz e la prima prova di esame consistita in una simulazione di ricerca in superficie mentre per la seconda prova una simulazione di un crollo con persona sotto le macerie.

Ben e Giuseppe, fra le altre cose, sono intervenuti per il crollo di un'abitazione il 3 gennaio 2022 nel Comune di Afragola per fortuna senza vittime, ad Ischia in occasione dell'alluvione il 26 novembre 2022, nonché per il crollo della palazzina a Torre del Greco dove fu estratta una ragazza viva il 17 luglio 2023. In quest'ultima occasione Ben effettuò tre ricerche per escludere altre vittime sotto le macerie.

Ad oggi conta più di 50 interventi di ricerca in superficie. Un orgoglio e un patrimonio da custodire per il Corpo dei Vigili del Fuoco.