Ladri scatenati: tabacchi svaligiato in tre minuti, bottino da migliaia di euro In azione un commando di almeno cinque banditi: portati via gratta e vinci e sigarette

Hanno agito in maniera fulminea, forzando l'ingresso e introducendosi all'interno dell'attività. Ladri scatenati non solo a Salerno ma anche in provincia: a Borgo Carilia di Altavilla Silentina un tabacchi è finito nel mirino dei malviventi.

Almeno cinque i banditi in azione, che hanno arraffato tutto in pochi istanti. In appena tre minuti, così come ricostruito anche grazie all'impianto di sorveglianza interno, il commando ha portato via tabacchi, denaro e gratta e vinci.

Ingente il bottino, che ammonta a diverse migliaia di euro. L'assalto è avvenuto intorno alle due di notte: sull'episodio indagano le forze dell'ordine.