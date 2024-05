Salerno nel mirino dei ladri: 5 colpi nella notte I malviventi saccheggiano anche un tabacchi della zona orientale: portati via 7mila euro

Non solo il colpo messo a segno alla banca Sella di piazza Antonella Russo, nella zona orientale di Salerno, dove la notte scorsa è stata portata via una cassa, da quantificare il bottino, sono cinque in totale i furti, di cui 3 tentati e 2 consumati, ai danni di attività commerciali del capoluogo e sui quali indaga la polizia.

Nel mirino dei ladri anche un bar tabacchi di via Leucosia, dove sono stati rubati 7mila euro tra incasso e gratta e vinci, un negozio di elettronica, un'altra attività commerciale e un supermercato. Cresce la preoccupazione tra i residenti che all'amministrazione chiedono più controlli e che si garantisca la sicurezza nei diversi rioni cittadini.