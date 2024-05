Il Riesame: "Coscioni può restare all'Agenas". Ma il Governo l'ha rimosso I giudici hanno respinto il ricorso della Procura: "duello" con la politica sul ruolo del primario

Nuova puntata del braccio di ferro giudiziario per Enrico Coscioni. Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta della Procura di Salerno, che aveva chiesto la sospensione dal ruolo di presidente di Agenas.

Ruolo gestionale ritenuto però legittimo dai giudici. Il provvedimento, di fatto, va in contrasto con quanto già deciso dal Governo che aveva rimosso il primario dall'incarico nazionale. "Per questioni di opportunità non poteva restare al suo posto", avevano sottolineato - tra gli altri - i parlamentari di centrodestra Antonio Iannone e Pino Bicchielli.

Coscioni, insieme alla sua équipe, è sospeso dalla professione come conseguenza dell'indagine della Procura di Salerno sulla morte di un paziente per le complicazioni post-operatorie.