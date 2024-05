Agente salernitano ferito a Milano: l'amore per la divisa ereditato dal padre Nello scontro con uno straniero ha riportato gravi lesioni

Ha ereditato dal padre l'amore per la Polizia, Christian Di Martino, il vice ispettore originario di Salerno che nei giorni scorsi è stato ferito in modo grave alla schiena nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. Il padre del 35enne, infatti, è un ispettore di polizia in pensione ed è stato, da sempre, un esempio per il giovane. Di Martino è in servizio a Milano da diversi anni dove ha lavorato prima ai commissariati Sesto San Giovanni e Monforte-Vittoria e poi sulla prima linea delle volanti. A dicembre era stato promosso viceispettore.

In tanti lo descrivono come uno dei pochi giovani disposto a lavorare ancora per strada. E anche la scorsa sera il poliziotto non si è sottratto dai suoi compiti, nel tentativo di bloccare un 37enne marocchino che stava dando in escandescenza. Lo scontro è stato molto violento e Di Martino ha ricevuto diversi fendenti alla schiena. Trasportato d'urgenza nell'ospedale “Niguarda”, è stato stabilizzato con una procedura che è durata oltre sette ore. Adesso le sue condizioni sono ritenute ancora serie ma il quadro è in lieve miglioramento. La famiglia del 35enne e la sua compagna sono arrivati a Milano per stargli vicino. Solidarietà e vicinanza è stata espressa dal capo della Polizia, Vittorio Pisani.