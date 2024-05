Salerno, mistero a lungomare: trovata una pistola sul fondale L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti

Gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato nelle acque del lungomare di Salerno una pistola abbandonata sul fondale. Il fatto è avvenuto in mattinata. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l'arma sul fondale, nei pressi del bar Emarcadero. Gli agenti della sezione nautica hanno raggiunto il punto indicato in sella alle moto d'acqua e, senza grossi problemi, sono riusciti a recuperare l'arma. Adesso serviranno ulteriori accertamenti per provare a capire la provenienza della pistola e, soprattutto, se sia stata utilizzata per fatti di cronaca avvenuti in città.