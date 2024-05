Dall'Agro nocerino alla Costiera, scacco alla rete dello spaccio di droga Fiumi di cocaina che finivano nelle piazze amalfitane: quattro indagati

Smantellata una fiorente rete di spaccio che aveva come base operativa Maiori, in Costiera Amalfitana.

Sono quattro le persone indagate nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno e condotta dai carabinieri della compagnia di Amalfi.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone: si tratta di S.B., M.P. e C.R., indagati a vario titolo per spaccio. Coinvolto anche un quarto indagato, attualmente detenuto per altre reati nel penitenziario di Nizza, in Francia. I provvedimenti sono stati eseguiti tra Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino e Ascoli Piceno.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero messo in piedi una fiorente attività di spaccio (in particolare cocaina), proveniente dall'Agro nocerino sarnese e rivenduta nelle piazze di spaccio della Divina.