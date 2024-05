Droga in Costiera Amalfitana, i pusher incassavano fino a 600 euro a notte La Postepay sulla quale veniva caricato il reddito di cittadinanza utilizzata come "garanzia"

La droga spacciata in Costiera Amalfitana poteva fruttare anche fino a 600 euro a notte. Un giro d'affari importante, sgominato dai carabinieri della compagnia di Amalfi che, coordinati dalla Procura di Salerno, in mattinata hanno fatto scattare il blitz. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre una quarta - già detenuta in Francia per altra causa - è stata raggiunta dall'obbligo di dimora.

I militari sono riusciti a ricostruire in maniera accurata fatti che sarebbero avvenuti tra l'ottobre e il dicembre 2022. Singolare il modus operandi utilizzato dal principale indagato per l'approvvigionamento della droga. Dagli atti, infatti, è emerso che l'indagato, avrebbe dato al fornitore la sua Postepay, sulla quale veniva accreditato il reddito di cittadinanza, come garanzia per il pagamento della fornitura di droga.