Ancora violenze a bordo dei bus: senza biglietto, aggredisce due controllori I sindacati denunciano l'ennesimo episodio e chiedono più sicurezza sui mezzi di trasporto

"Nonostante le molteplici denunce alle quali hanno fatto seguito tavoli di discussione, le scriventi segreterie provinciali di Salerno, si trovano costrette a segnalare l’ennesimo atto di violenza compiuto ai danni di due lavoratori di Busitalia Campania impiegati nella mansione di verifica e controllo titoli di viaggio". Comincia così la nota unitaria a firma dei segretari sindacali del trasporto di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

"I fatti raccontano che alle ore 15.10 circa, la linea 12 (S.Eustachio-P.zza S.Francesco) giunta nei pressi della stazione di Salerno effettuava regolare fermata consentendo ai 2 malcapitati insieme alle guardie giurate e al graduato di salire a bordo per poter effettuare regolare controllo - la ricostruzione dell'episodio indirizzata al prefetto -. Durante tale ispezione, un passeggero alla richiesta di esibizione del titolo di viaggio, si rifiutava di mostrarlo iniziando prima a dimenarsi per poi passare alle vie di fatto scagliandosi ferocemente contro i 2 operatori e scappare via".

Si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di episodi: "Stigmatizziamo tali comportamenti e ribadiamo con fermezza quanto sia ancora poco sicura la figura dell’autista e del personale front line. Pertanto, chiediamo continuità agli impegni presi al fine di arginare il fenomeno ricordando, che la sicurezza dei lavoratori è una priorità e va tutelata con tutte le misure possibili. Ai colleghi giunti in ospedale per le cure del caso, porgiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione".