Chiedono denaro per restituire un portafoglio rubato: nei guai due uomini Un arresto e una denuncia per estorsione

Il 5 giugno scorso a Pontecagnano Faiano i carabinieri della locale stazione, in sinergia con la stazione di Giffoni Sei Casali, hanno arrestato M.M. per il reato di estorsione. Insieme ad un'altra persona, denunciata a piede libero, avrebbe costretto un 47enne, al quale era stato sottratto giorni prima il portafoglio a consegnare loro del denaro per riaverlo.