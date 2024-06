Incidente stradale a San Cipriano Picentino: grave un 26enne Lo scontro tra una moto e un'auto

Incidente stradale in località Filetta di San Cipriano Picentino. Un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni, trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.