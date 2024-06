Spaccio di droga a Salerno: arrestato un uomo dai carabinieri Sarebbe stato trovato in possesso di hashish

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", D.M., queste le sue iniziali.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e due coltelli sporchi della sostanza stupefacente.