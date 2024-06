Contrasto al gioco illegale, sequestrate tre slot: multe per 60mila euro In Cilento controlli congiunti di Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e monopoli

La Guardia di Finanza di Salerno, unitamente a funzionari dell'Ufficio dei Monopoli, nell’ambito di un piano coordinato di interventi per il contrasto al gioco illegale ed irregolare, nei giorni scorsi ha elevato sanzioni per un totale di 60mila euro e posto sotto sequestro amministrativo 3 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

Nello specifico, i finanzieri della compagnia di Vallo della Lucania e il personale dell’ADM hanno effettuato diversi controlli all’interno di centri scommesse e sale giochi del Cilento.

In un bar è stata riscontrata la presenza di 3 apparecchi (in gergo, chiamati video Newslot o AWP) messi nella libera disponibilità di tutti gli avventori senza esporre, in luogo visibile, la prevista tabella dei giochi proibiti.Inoltre, è stato riscontrato che i giochi presentavano al loro interno una scheda non installata secondo le regole tecniche stabilite con appositi decreti legislativi.

Per il titolare dell'esercizio ed il proprietario dei giochi sono scattate multe per 60mila euro, con il contestuale sequestro degli apparecchi e dell'importo all'interno (circa 1500 euro). Infine, il titolare dell’attività commerciale, per la mancata installazione della cartellonistica, è stato segnalato alla Procura di Vallo della Lucania.

"Gli interventi della specie testimoniano il costante impegno delle Fiamme Gialle e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la cui cooperazione è stata ulteriormente incrementata grazie alla stipula del Protocollo di Intesa tra le Istituzioni, a tutela dei giocatori da proposte di giochi illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori", si legge nella nota congiunta a corredo delle operazioni.