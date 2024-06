Buccino: trovato con la droga addosso, arrestato L'uomo era in possesso di circa 10 grammi di cocaina

La sera del 24 giugno a Buccino i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente" F.M., queste le sue iniziali. Secomdo la ricostruzione degli investigatori l'uomo, dopo una perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, nonchè materiale per il confezionamento.