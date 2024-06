Eboli, 69enne trovato senza vita in una casa di campagna Inutile l’intervento dei soccorritori

Un uomo di 69 anni originario di Palomomte è stato trovato senza vita in un fabbricato di campagna, in via Federico Secondo ad Eboli. A dare l’allarme è stato un vicino, confinante di terreno, che non vedendo l’uomo da diversi giorni ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli, i vigili del fuoco ed un’ambulanza del Vopi. Una volta aperta la porta, i soccorritori hanno fatto l’amara scoperta: il 69enne era deceduto.