Chiede informazioni stradali e i suoi complici rubano nelle auto: arrestata La donna ha messo a segno diversi colpi

L'8 luglio a Napoli i Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli “arresti domiciliari" emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Salerno, a carico di R.R.P, una donna domiciliata nel capoluogo partenopeo. E' indagata per tre ipotesi delittuose riconducibili ai delitti di furto aggravato, perpetrate in concorso con persone allo stato da identificare. Il Giudice ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagata che, tra gennaio e marzo 2023, attirando l'attenzione di ignari automobilisti attraverso la richiesta di informazioni stradali, avrebbe consentito ai suoi complici di introdursi con destrezza in alcune automobili e di impossessarsi dei beni custoditi nell'abitacolo delle vetture.